Il Venezia ha ufficializzato l'acquisto dall'Oud-Heverlee Leuven dell'attaccante classe 1994 Thomas Henry.



IL COMUNICATO

Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Oud-Heverlee Leuven il diritto alle prestazioni sportive del giocatore classe 1994 Thomas Henry. L'attaccante francese, che in carriera ha disputato 174 partite totalizzando 67 gol e 15 assist, ha sottoscritto col club arancioneroverde un contratto triennale fino al 30.06.2024.



Henry, dopo aver vestito in carriera le maglie di AS Beauvais Oise, Fréjus-Saint-Raphaël FC, FC Nantes, FC Chambly e Union Tubize-Braine, nel corso della stagione 2018/19 passa ai belgi dell' Oud-Heverlee Leuven, con cui totalizza 45 gol e 12 assist in 79 partite. Nella corrente stagione sportiva, prima di passare al Venezia FC, Henry ha realizzato 3 gol in 4 partite nella Jupiler Pro League.



Benvenuto Thomas.