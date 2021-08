Il Venezia comunica che in data odierna il portiere Filippo Neri ha sottoscritto un accordo triennale con opzione per un ulteriore anno con il club arancioneroverde. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Livorno, l'estremo difensore classe 2002 in carriera ha disputato 12 partite con la prima squadra, esordendo in Serie B il 27 luglio 2020.