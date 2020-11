Nuovo arrivo in casa Venezia, preso ufficialmente il centrocampista Lauri Ala-Myllymäki. Ecco la nota ufficiale del club lagunare:



Il centrocampista classe 1997 a livello internazionale ha rappresentato la nazionale finlandese dall’Under 16 all’Under 21 collezionando 51 presenze ed in carriera ha fatto il suo debutto non ancora sedicenne con la prima squadra del Tampereen Ilves, con cui ha collezionato 236 presenze con 53 gol tra competizioni nazionali e internazionali.



Nella stagione 2020, Ala-Myllymäki ha giocato 21 partite con 7 gol nella Veikkausliiga e 7 partite con 3 gol in Coppa di Finlandia. Ha inoltre giocato e segnato un gol nel primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2020/21 contro il club irlandese Shamrock Rovers.



Nella stagione 2019, Ala-Myllymäki ha contribuito alla vittoria della Coppa di Finlandia 2019 da parte del Tampereen Ilves segnando una rete al 95esimo in semifinale e giocando tutti i 90 minuti della finale, che gli sono valsi il primo trofeo in carriera.