Il Venezia comunica il trasferimento in prestito fino al termine della stagione del portiere Riccardo Pigozzo, 22 anni, all’FC Arzignano Valchiampo. Dopo aver vestito le maglie dell'Under 17 e della Primavera, l'estremo difensore classe 2000 è andato in prestito nella stagione 2018/19 al Delta Porto Tolle in Serie D (21 presenze), nel Montebelluna in Serie D nella stagione 2019/20 (21 presenze), e nella scorsa stagione in Serie C al Seregno ed al Trento.