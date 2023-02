Tre giovani giocatori del Venezia lasciano la Laguna per affrontare una suggestiva esperienza in prestito in Finlandia. Si tratta dei Primavera Gabriel Sandberg, Jack de Vries e Damiano Pecile.



L'annuncio arriva direttamente dal club veneto con un comunicato comparso nelle scorse ore sui propri canali ufficiali: "Il Venezia FC comunica il passaggio in prestito del Primavera Gabriel Sandberg, di Jack de Vries e di Damiano Pecile al Kotkan Työväen Palloilijat (KTP), club militante nella Veikkausliiga, massima divisione finlandese. Pecile e Sandberg si uniranno alla formazione scandinava fino al 31 dicembre 2023, mentre Jack de Vries ha sottoscritto un accordo fino al termine della corrente stagione sportiva. Buona fortuna, ragazzi".