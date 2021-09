Il Venezia comunica di aver raggiunto un accordo per accogliere Isaac Guerrero come Youth Sector Technical Director e Responsabile dell'area di Metodologia del club arancioneroverde. Guerrero, allenatore UEFA Pro e Laureato in Scienze Motorie, giunge al Venezia FC dal Barcellona FC, dove è stato Vice Direttore dall’area di Metodologia e Head of Coaching, Direttore Tecnico della Scuola Calcio, e anche membro della Knowledge Area and Innovation Hub del club spagnolo. È stato inoltre coordinatore del programma di sviluppo degli allenatori del Barça e direttore e insegnante del Master per allenatori di calcio professionistico dell'FC Barcelona.



Oltre a Guerrero, si uniranno al club arancioneroverde anche Jordi Fernandez Lie e Joaquim Llop Estrada come Coordinatori tecnici del Settore Giovanile, anch'essi provenienti dalla cantera del Barcellona FC.