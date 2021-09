Arrivare a Milano, passare dalla città turistica per eccellenza alla città della moda, due eccellenze a livello italiano. San Siro poi è emozionante, per i 600 veneziani dopo un comodo viaggio di circa tre ore dev’essere stato bellissimo. La trasferta milanese è una delle più belle per tanti motivi. Lì ci hanno giocato giocatori del calibro di Rivera, Mazzola, Gullit, Van Basten, Ronaldo, Kakà. Potremmo stare fino a domani mattina ad elencare i campioni che hanno calcato il prato di San Siro.Poi c’è la partita e il campo. Il Venezia si conferma squadra viva. Primo tempo di ottima fattura con gli arancioneroverdi che non soffrono i milanisti. Inizia a pervadere un certo pessimismo per i padroni di casa mentre noi sembriamo molto vicini all’impresa, di quelle storiche, di quelle che rimangono tatuate e infondono tanta fiducia in vista di impegni successivi e magari più semplici.E’ il cambio che dà la svolta. Ebuehi lo perde sempre. Al 68’ il gol che chiude qualsiasi speranza. Gran palla di Bennacer per l’onnipresente Hernandez e Diaz segna il più semplice dei gol rossoneri. Qui si chiude Milan-Venezia. Il 2-0 dell’esterno francese chiude definitivamente le flebili speranze veneziane ma è pura formalità. Non ne avevamo più.Così come a Napoli, anche ieri a Milano la squadra ha sfiorato il colpo grosso. Alla fine però non è riuscita a dare il colpo di coda decisivo e resistere i 20 minuti finali. Le emozioni che stiamo vivendo però sono uniche. L’ex San Paolo, la prima al Penzo in Serie A e l’emozione della Scala del Calcio. La sensazione di grandezza lo noti negli occhi di Zanetti e nella voglia dei calciatori di fare qualcosa di importante. E’ tempo di campo però già tra quattro giorni.