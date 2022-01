Non sono passate che poche ore dall'annuncio dei 10 nuovi positivi al Covid-19 all'interno del gruppo squadra e la situazione del Venezia si aggrava ulteriormente. Gli arancioneroverdi hanno infatti annunciato sul sito ufficiale del club una nuova positività, senza specificare se si tratti di un giocatore o di un membro dello staff, che porta a 15 il totale dei casi: "Il Venezia FC comunica che, oltre ai casi già precedentemente comunicati, durante i test tampone odierni è emersa una ulteriore nuova positività al Covid 19. Informate le autorità sanitarie competenti, il tesserato è stato posto in isolamento secondo le attuali normative e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario".



INTER SEMPRE PIU' RISCHIO - Sempre più a rischio quindi la sfida con l'Inter, in programma a San Siro sabato alle 18. Da regolamento infatti, ​le Asl possono bloccare l'intero gruppo squadra nel caso in cui si raggiunga un numero di giocatori positivi superiore al 35% dei componenti. Ieri la Figc ha stabilito che il numero dei calciatori per rosa da cui calcolare questa percentuale è di 25 e quindi sono tollerati fino a 8 positivi, ma da 9 in poi scatta lo stop.