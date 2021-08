Una positività al Covid-19 nel Venezia, che cancella l'amichevole di giovedì. Il comunicato:



Venezia FC comunica che un tesserato del club è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test tampone effettuato in data odierna. Informate le autorità sanitarie competenti, il tesserato è stato prontamente posto in quarantena e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario.

A scopo cautelativo, è stata quindi annullata l'amichevole e la passerella di Prima Squadra e Venezia FC Femminile in programma giovedì sera a Jesolo.