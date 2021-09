Al termine della partita persa contro il Milan, il centrocampista del Venezia, Antonio Vacca, ha dedicato un post al nonno appena deceduto: "​Ciao Nonno, avrei tanto voluto che mi vedessi giocare al San Siro, purtroppo non ce l’hai fatta e sei volato via… Scusami se non ti ho ringraziato in tempo per tutti i sacrifici fatti per me, per avermi trasmesso la passione per il calcio facendomi vedere almeno 200 volte sempre le stesse videocassette. Non dimenticherò mai tutte le volte che mi accompagnavi alle partite, quando nonostante ci fosse la bufera mi giravo e ti vedevo sempre lì con la tua sciarpa e il tuo cappellino per tutta la durata della partita… ma vedermi giocare ti faceva stare bene e alla fine di ogni partita eri lì fuori ad aspettarmi orgoglioso del tuo nipotino":