Venezia-Verona mette di fronte due giovani centrocampisti molto promettenti: lo statunitense Gianluca Busio e Ivan Ilic, 39 anni in due. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, rappresentano l'investimento più oneroso sul mercato per entrambi i club veneti: lo statunitense di origini italiane (il padre di Brescia) è costato 4,5 milioni di euro, il serbo ben 7,5 milioni.