L'allenatore del Venezia, Paolo Zanetti ha dichiarato dopo la sconfitta in casa per 4-1 contro il Sassuolo: "Io a rischio? Decide solo il presidente. Con Niederauer ho un ottimo rapporto, ma se ritiene che non sia l'uomo giusto mi faccio da parte".



"Conosciamo tutti il calcio: quando non arrivano i risultati, è l'allenatore a terminare per primo nel mirino. Io ci sto, non è un problema. Ho già dimostrato il mio attaccamento a questa società e sono stato uno dei pochi a farlo con i fatti. Il mio unico desiderio è che il Venezia faccia la Serie A: se io sono in grado di farlo, bene, se non lo sono, l'unico che può decidere su questo è il presidente Niederauer. L'unico giudizio che conta è il suo, ho un rapporto ottimo e ci sentiamo tutti i giorni, è un confronto continuo sulle difficoltà e sul tipo di squadra che è stata costruita quest'anno. Io sono disposto ad ammalarmi per questa maglia. Se la società ritiene che la colpa di questa situazione sia mia, io mi faccio da parte. L'unica cosa che conta è il Venezia, ma devono capirlo anche i calciatori".