Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, è intervenuto a Dazn dopo la sconfitta interna con il Sassuolo: "Dobbiamo ricompattarci, continuare a lavorare: siamo in un momento di difficoltà, anche gli episodi girano tutti al contrario e commettiamo errori grossolani. Oggi abbiamo subito tre rigori, ma le occasioni da rete sono state le stesse: abbiamo calciato quanto loro, ma siamo stati meno pericolosi e ogni volta che il Sassuolo si avvicinava ci faceva male. La partita l'abbiamo persa meritatamente, ma il risultato è un po' bugiardo".



CLASSIFICA - "Non ho paura di niente, mi prendo le responsabilità. Siamo una squadra giovane e inesperta, perché lo facciamo vedere sul campo, e c'è anche la componente emotiva che in questi momenti bisogna tirar fuori: è la fase più importante e difficile del campionato, dobbiamo tirare fuori la nostra forza".



RENDIMENTO IN CASA - "È impossibile sentire la pressione al Penzo, i nostri tifosi sono stupendi e ci hanno incitato dall'inizio alla fine. Se c'è stata una cosa bella, oggi, sono stati i tifosi. Ho visto lo spirito giusto, la voglia di riprenderla. È stata una giornata no, ma non bisogna perdere la bussola".