Il tecnico del Venezia Paoloha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio:"Nani si candida per una maglia da titolare, però non so dirvi cosa posso dare o no, alterna buone cose a momenti dove è un po' fuori dal gioco, è chiaro che in questo momento viste anche la difficoltà non possiamo permetterci giocatori solo da supportare, serve gente che corre, che muore sul campo, questo non vuol dire che Nani non lo faccia, ma ci sono anche caratteristiche e momenti, Nani ha colpi per farci svoltare, ma in questo momento dobbiamo darci la sensazione di essere una squadra che sul campo fa di tutto per giocarsi le poche chance che ha, ci servirà per le prossime partite dove non potremo assolutamente sbagliare"."Ebuehi sta abbastanza bene, ha fatto una buona settimana, penso che anche Mateju abbia dimostrato che possiamo contare su di lui. E' una scelta che dobbiamo fare, l'ultima volta Ebuehi sembrava stesse bene l'ho messo dentro e dopo poco si è infortunato di nuovo, quindi sicuramente ne terrò conto, si candida. Maenpaa dovrà mettere in campo tutta la sua voglia ed esperienza, anche rabbia per non aver giocato. Il calcio è una ruota che gira, l'occasione ti ritorna indietro, l'anno scorso è subentrato in un periodo simile e sono convinto possa darci una mano come ha già fatto"."Nsame l'ho visto ultimamente molto bene, penso sia vicino a un buon stato di forma, ha bisogno dei minuti per arrivare al massimo, in questo primo mese ha avuto bisogno di mettere benzina in allenamento, era tanto indietro, ora sta mostrando il suo potenziale, non nascondo che domani potrebbe arrivare il suo momento. Non per demeriti di Henry, ma perché ha avuto l'influenza, è l'occasione migliore per metterlo dentro. Ritengo Henry fortissimo, forse il nostro miglior giocare, lo sta dimostrando in questo girone di ritorno, ha fatto un gol contro il Sassuolo e forse poteva esserci un rigore su una sua azione. Okereke è un altro giocatore importante e Nsame è un altro giocatore forte che stiamo cercando di inserire"."Kiyine è un ibrido, a metà tra esterno e mezzala offensiva, può fare il trequartista, è un giocatore che stimo, l'ho sempre detto e lo dimostrano le partite che gli ho fatto giocatore, è un giocatore che ha coraggio di prendersi responsabilità, sbaglia perché fa e ne servirebbero altri così. Dall'altra parte nella fase di non possesso lascia giù qualcosa, è un ragazzo predisposto a darci una mano. Caldara dopo la fine della partita di Verona ho detto delle cose abbastanza chiare su di lui, sapete che storia ha, è un ragazzo per gran parte della stagione ha tenuto in piedi la baracca, ma che ultimamente era incappato in alcuni errori. Volevo interrompere questa striscia, permettendogli di ripartire, in settimana l'ho visto benissimo, reagisce alle scelte come vorrebbe sempre un allenatore, con rabbia, orgoglio e responsabilità, cerca sempre di capire come migliorare e mette la cosa sul campo, da questo punto di vista insegna a tanti ragazzi come bisogna affrontare una scelta tecnica. Sono convinto che sarà un nostro grande punto di forza".