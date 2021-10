L'allenatore del Venezia, Paolo Zanetti ha dichiarato dopo il pareggio per 1-1 nell'anticipo di campionato a Cagliari: "Abbiamo giocato un buon primo tempo, anche se alcuni meccanismi non hanno funzionato. Abbiamo preso un gol stupido, in un'azione partita da una rimessa laterale per noi in attacco. Per il resto abbiamo sfoderato una prestazione importante come gioco, per una squadra come la nostra non era facile venire a Cagliari mostrando questo grandissimo spirito con una reazione d'orgoglio".



"Busio lo abbiamo seguito per un anno, siamo riusciti a prenderlo grazie ai rapporti del nostro presidente con la MLS. E' un centrocampista completo, di talento e intensità. Me lo avevano presentato come un piccolo Pirlo, in realtà è più un Gattuso. Da play è un po' sprecato, perché ha dei gol nelle gambe come ha dimostrato oggi. L'unico vero regista che ho in rosa è Vacca, che viene da un infortunio. Ampadu è un mediano di rottura, che può fare anche il difensore centrale".



Il diretto interessato la pensa diversamente. Interpellato sugli illustri paragoni, Busio ha risposto: "Mi ispiro di più a Pirlo".