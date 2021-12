Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato a Dazn: "Questa settimana abbiamo lavorato sul futuro, quello che è successo contro il Verona è stato particolare. Il campionato è lungo, partiamo da una buona base, non dobbiamo perdere l’autostima, dobbiamo giocarci questa partita. Modolo (sarà titolare per la prima volta in Serie A ndr) l’ho visto bene, è il coronamento di un sogno, arriva dalla D, se lo merita. Oggi manca Ceccaroni e abbiamo deciso di mettere un po’ d’esperienza”.