Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, parla in conferenza stampa dopo il ko contro l’Atalanta: “4-0? Lo valuto per quello che è. Oggi si è vista la differenza tra noi che siamo una neopromossa contro una squadra che sta facendo un percorso ormai da anni. Eravamo anche partiti bene, poi abbiamo preso due gol appena si sono affacciati, vuol dire che hanno una gran qualità. La gara si è messa su un binario troppo difficile considerando che abbiamo giocato contro l'Inter”.



IL VERONA - “Se ci deprimiamo vuol dire che non abbiamo capito chi siamo e quali sono i nostri obiettivi. Perdere non fa mai piacere, ma io per primo deve mettere in testa ai miei che questa partita fa parte del passato. Col Verona sarà un derby, sarà fondamentale. Ci teniamo la brutta esperienza, pensiamo al futuro. Ampadu? Un fallo a metà campo, è stato sicuramente fiscale. Oggi siamo andati in campo con tanti giovani, si è vista la differenza”.



I SINGOLI - “Okereke domani farà un esame strumentale, speriamo tutti che non sia niente di grave. Ha un problema muscolare, verrà valutato. Vacca? Ha un'infiammazione, creco che possa recuperare per Verona”.