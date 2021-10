Paolo, allenatore del, parla a Dazn dopo la partita vinta contro la: "Questa sera c'era una cornice di pubblico storica, una serata davvero perfetta. Sono contento perché abbiamo battuto una squadra veramente forte e per riuscirci abbiamo dovuto mettere tutto quello che avevamo"."Quando sono arrivato era bloccato in una posizione ma preferisco che svari perché ha qualità, è un catalizzatore e ha visione di gioco, spendendosi tanto in fase di non possesso: è un giocatore molto intelligente. Per oggi avevamo preparato che si aprisse per evitare la loro aggressione"."Ci vuole l'umiltà di capire chi si è: dobbiamo fare punti ed incontravamo una squadra molto più forte di noi a valori, contro cui abbiamo concesso pochissimo creando le nostre situazioni. Normale lasciare la proposta all'avversario per ripartire: rispetto all'anno scorso abbiamo un po' cambiato, ripartiamo di più in velocità. Dobbiamo fare di necessità virtù"."Un'ottima partita, considerando che è la sua prima. L'abbiamo preso dal Feyenoord, è uno di spessore: ha corsa ma in una difesa a quattro deve registrare ancora alcune cose essendo un ex quinto e venendo da un campionato dove l'aspetto tattico va in secondo piano. Stasera è stato ordinato, poi ha strappo e qualità"."Tra me e lui c'è un amore (ride, ndr)... Nel senso sportivo del termine: c'è stima reciproca, infinita. Ho dato tanto a lui e lui tanto a me, non mancano mai questi momenti in cui ci dimostriamo il bene ed è giusto così. Il calcio non è solo tecnica e tattica ma emozione: è un uomo vero, ragazzo non facile da allenare nelle sue sfaccettature e pensieri ma ce ne fossero, mette tutto quello che ha ed è molto intelligente oltre che persona vera, sincera e onesta nei rapporti. Quelle che apprezzo io".