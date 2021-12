Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha commentato così ai microfoni di DAZN la sconfitta per 3-1 con la Lazio: “Siamo partiti due volte con handicap e contro questa squadre diventa dura. Siamo stati bravi a pareggiare, mi dà fastidio prendere gol così. Siamo stati un po' leggeri e non ce lo possiamo permettere".



GIRONE D’ANDATA - "Bisogna essere soddisfatti a fine anno, a obiettivo raggiunto. Anche oggi ce la siamo giocata a viso aperto contro una squadra che crea tantissimo, e che oggi ha fatto fatica. La diversità di qualità ha fatto la differenza ma non ho molto da dire ai ragazzi per come sono stati in campo. Poi è chiaro che nei dettagli si può sempre migliorare".



LA CLASSIFICA - "Avrei firmato col sangue, la reazione della squadra è un aspetto importante ma dobbiamo sempre pretendere il massimo da noi stessi. Abbiamo una buona classifica che però non ci deve far stare tranquilli. Ci aspetta un girone di ritorno molto duro. Siamo partiti da zero creando mentalità e l’obiettivo è stato raggiunto vedendo quello che la squadra riesce sempre a esprimere".