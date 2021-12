Alla vigilia della gara contro la Sampdoria, l'allenatore del Venezia Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa: "Dalla gara di Coppa Italia è arrivato qualche spunto, ma alcuni giocatori non hanno più alibi e ora devono dimostrare di poter tare in questa squadra. Il migliore tra quelli che hanno avuto meno spazio è Sigurdsson. Modolo ha una contrattura importante e Haps un problema muscolare, domani non ci saranno così come sarà assente Okereke che sta recuperando per la Lazio".



MOLINARO – “Si candida per una maglia, ma ha preso una botta in rifinitura e se non dovesse farcela dovrò fare altre scelte perché Schnegg non è pronto".



VACCA – “Credo abbia un tempo nelle gambe, ne dovrò tenere conto nelle scelte. Ampadu ha dimostrato di poter fare bene in quel ruolo e anche Crnigoj sta giocando molto bene, ma ha un fisico particolare: è esposto a infortuni e va gestito".