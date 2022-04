Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, analizza ai microfoni di DAZN l'ottava sconfitta consecutiva in campionato contro l'Atalanta: "Gli episodi non girano mai dalla nostra parte, in una partita già di per sè difficile e in una condizione psicologica non semplice. Non so perché ci siamo abbassati cosi tanto il loro uno due ci ha messo in difficoltà abbiamo messo fuori la testa quando era ormai troppo tardi".



Ironia della Curva?

“Non possiamo pretendere che la nostra gente sia felice, veniamo da un periodo troppo lungo di momenti difficili. Dobbiamo portarli dalla nostra parte, è dura perché il nostro calendario non è semplice ma nemmeno impossibile. Alla fine tireremo le somme".



Calendario proibitivo?

“Oggi era difficile, adesso abbiamo la Juventus. Sono partite proibitive, per vincerle servono miracoli. Nelle ultime in casa abbiamo perso male e questo ci ha messo ulteriormente in difficoltà".



Credete ancora alla salvezza?

"Tutti mi conoscono e sanno che non sono uno che molla, mi prendo tutte le mie responsabilità. Sarò l’ultimo ad abbandonare questa barca".