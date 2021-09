A pochi minuti dall'inizio di Empoli-Venezia, l'allenatore ospite Paolo Zanetti ha spiegato le scelte di formazione: "Aramu e Vacca sono due giocatori importanti come altri, e sanno cosa ho chiesto - ha detto il tecnico a Dazn - Penso che possano far girare il pallone meglio di altri, anche se devono essere tutti a disposizione. Ai miei ragazzi dico sempre che non è molto importante essere amici fuori, ma dentro al campo: bisogna seguire le indicazione e fare quello scatto in più per il compagno".