Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni.



L’analisi del match:

“Oggi abbiamo sofferto, bisogna essere onesti, abbiamo incontrato una squadra forte e in gare come questa bisogna tirare fuori quel qualcosa di più come ci è accaduto oggi”.



Non è un caso questo nuovo successo di misura, la fase difensiva è molto curata:

“Tutto parte dall’umiltà di capire chi siamo e bisogna rendersene conto perché fossimo venuti qua arroganti forse avrei preso qualche complimento ma senza punti e con tre o quattro gol presi. In questo momento l’assetto difensivo dà ampie garanzie, Caldara e Ceccaroni hanno fatto una grande gara. Nel primo tempo le punte hanno aiutato poco, nella ripresa è andata meglio e negli ultimi minuti potevamo chiuderla”.



Forse siete una delle squadre più intelligenti del campionato, sapete leggere le gare nonostante la poca esperienza, viene tutto da lei forse:

“E’ un bellissimo complimento, ti ringrazio e sono contento perché la squadra cerca di interpretare bene il mio pensiero, normale che per come siamo fatti ci può stare di fare gare di sofferenza e quindi dobbiamo lottare tutti assieme per ottenere punti, fa parte della nostra identità”.