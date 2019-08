Franco Zuculini è un nuovo centrocampista del Venezia. Queste le parole dell'ex Bologna e Verona riportate da TrivenetoGoal.it: "Questo paese mi ha fatto crescere come calciatore e come uomo, ho girato tanto nel corso della mia carriera. Sono stato in Germania, è stato difficile all’inizio ma ho imparato tanto anche da quella cultura. Il Venezia? Col presidente ho mantenuto un buon rapporto dai tempi di Bologna, quando mi ha rivoluto non ci ho pensato e sono qui a Venezia. Conosco già Felicioli a Verona, gli altri li ho affrontati tante volte da avversari. Mio fratello Bruno ha una professionalità incredibile, ci parliamo spesso e adesso al River Plate sta vincendo tantissimo. Mi ha detto di curare al massimo il ginocchio e di non mollare. L’anno scorso al Colon è stato un anno eccezionale e importante per la mia carriera perché mi ha permesso di recuperare la condizione. Il mio modello? Daniele De Rossi al Boca è qualcosa di eccezionale, è uno dei giocatori più forti al mondo e poi il Cholo Simeone è stato davvero un modello per me come giocatore".