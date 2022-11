E’ finita per Javorcic al Venezia. Il tecnico croato é stato sollevato dall’incarico. Un vero peccato per entrambi visto che per Javorcic poteva essere un’occasione per dimostrare le sue capacità come fatto col Sudtirol.



Un’occasione persa anche per il Venezia che ha operato male sul mercato e non ha dato una squadra all’altezza al mister. Venezia che un anno fa batteva la Roma di Mourinho al Penzo ed oggi si ritrova terz’ultimo in campionato in Serie B. Incredibile. Incredibili sono i danni fatti dalla società e soprattutto da Niederauer.



Dalla vendita di Mazzocchi all’acquisto di Nani, parte da gennaio 2022 la discesa del Venezia e la conseguente situazione di oggi. Una squadra che non vince dal 8 maggio in casa nella rocambolesca partita contro il Bologna. Una Serie B pessima finora con una squadra che perde male in casa e che non ha mostrato uno stralcio di gioco.



Torna in panchina colui che regalò la vittoria di cui sopra. Mister Soncin é benvoluto dalla piazza e crede che sia giusto dargli l’occasione, a questo punto, di salvare il Venezia per evitare un doppio salto all’indietro che avrebbe dell’incredibile.