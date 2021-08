Che partita ragazzi! Buona la prima contro l'Utrecht in terra olandese. Con una rimonta eccezionale andiamo a vincere in Olanda per 3-2. Grande reazione e grande carattere per i ragazzi di Zanetti che sono riusciti a mettere il sigillo alla prima trasferta in Olanda grazie alle reti di Forte, Aramau e Di Mariano che ha dovuto ribattere il rigore decisivo per due volte.



Ora altri due match in Olanda contro Twente e Groningen per essere pronti alla sfida di Coppa Italia di Ferragosto contro la Spal. Due match contro due formazioni di spessore dove si vedrà il valore e la condizione fisica dei nostri. La città non vede l'ora di partire mentre i lavori al Penzo accelerano per essere pronti il primo possibile ed ospitare le sfide di Serie A.



Oggi però l'obiettivo é chiudere alla grande la tournée olandese per conquistare credibilità in Serie A e consapevolezza nei propri mezzi. Il Venezia é quasi pronto e contro l'Utrecht ha dato il primo segnale, il "Leone" c'è ruggisce e lotta per conquistare l'Olanda...e la salvezza a maggio.