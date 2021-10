Forse non é stata la partita più bella della stagione per i ragazzi di Zanetti, eppure dalla Sardegna ci portiamo a casa un punto fondamentale. Fondamentale per il morale, fondamentale per come sono state perse alcune partite (Spezia con la prodezza di Bourabia) o non sono state vinte (Torino non ultima).Crea, gioca ma purtroppo quando arriva sotto porta non tira o comunque non lo fa bene. L'occasione avuta da Johnsen a fine primo tempo é l'emblema di quello che é oggi il Venezia. Squadra che ha un'ottima partenza dal basso, sempre palla a terra ma poi quando arriva sotto porta non riesce ad incidere. Una prova di quello che dico sono sicuramente i quattro punti guadagnati in trasferta (e quindi con più spazi) rispetto al solo punto guadagnato in casa contro il Torino. Le caratteristiche di Okereke e Johnsen sono di contropiedisti puri (soprattutto il primo), che poi quando devono concretizzare purtroppo fanno fatica. Nel finale dentro le due torri, Henry e Forte, ed il Venezia, con quest'ultimo al 94' ha avuto anche l'occasione per vincerla la partita.L'ingresso di Forte ha dato quella vivacità all'attacco veneto e il gol é una sua giocata. Viene a prendersi palla, l'appoggia sulla destra, scarico per Busio che tira e con un pò (un bel pò) di