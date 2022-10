Tracollo. Questa è la parola adatta al momento nero del Venezia. Eppure contro il Frosinone, allo stregato Pierluigi Penzo, sembrava essere la partita della rinascita. Un ottimo primo tempo condito dalla rete di Cerysev sembrava presagire una vittoria. Il crollo invece avviene nel giro di 20 minuti in maniera preoccupante. Al pareggio di Lucioni segue l’espulsione dell’ingenuo e deludente capitan Ceccaroni. La squadra si sfalda e il Frosinone ne approfitta. Prima è Mulattieri a firmare il 2-1 e poi Borrelli chiude il match per i ciociari.



Doccia gelata e fischi per i ragazzi di Javorcic. Javorcic che inizia ad essere realmente sulla graticola ora. Il tecnico, ex Sudtirol, non viene escluso dai colpevoli di una squadra che sembra non avere un gioco ma soprattutto un’anima. I commenti sui social sono imperterriti: “I miglioramenti si vedono…forse a livello di aperitivi.” oppure “Quanto mi manca Zamparini!”. Le critiche aperte sono soprattutto per la società ritenuta inadeguata e menefreghista oltre a ricordare e rimpiangere l’amato Paolo Zanetti, vincente con l’Empoli nel match contro il Monza.



Non si sa quale sia la svolta o se arriverà mai ma una scossa ci vuole. Non si può ovviamente cambiare la società ma l’allenatore potrebbe essere il primo a saltare a vantaggio (le voci impazzano) di Andrea Soncin, allenatore della Primavera, che aveva chiuso l’anno scorso la stagione dopo l’esonero di Zanetti. Il Venezia è quartultimo e qualcosa si deve muovere.