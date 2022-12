Finisce il 2022. Un amaro 2022 per la Venezia del calcio. Poche, pochissime vittorie in quest’anno. Un anno di retrocessioni, esoneri, cambi di dirigenti. Un anno molto complicato che da una tranquilla salvezza ad inizio 2022 si conclude con una squadra in piena lotta per non andare in Serie C.



Il bilancio annuale non é sicuramente positivo ma le ultime sei partite risultano con zero sconfitte. Un Venezia che si sta tirando su col nuovo mister Valoni e che ha ritrovato non solo gioco ma anche voglia e spirito combattivo. Contro il Parma dopo cinquanta minuti dove eravamo sotto di due gol grazie a due reti di Vasquez, ci rialziamo e pareggiamo il match col solito Pohjanpalo e Pierini.



La classifica piange ancora però. Siamo quart’ultimi a tre punti dall’ultimo posto. La cosa positiva é che la classifica é molto corta ed é facile risalire così come é molto facile scendere. Intanto un abbraccio a tutti i tifosi veneziani al quale auguro i migliori auguri di buone feste e un felice inizio di 2023. Nella speranza di un anno migliore (da un punto di vista calcistico) rispetto a quello che sta terminando.