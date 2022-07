Venezia e i veneziani stanno vivendo una delle estati più calde degli ultimi anni. Non solo dal punto di vista climatico ma anche dal punto di vista lavorativo. I turisti sono tanti e la città vive in apnea questi mesi per cercare di fare numeri importanti dopo due anni complicati cominciati con l’acqua alta di novembre 2019 fino al Covid che ha colpito tutti noi.



Da quel del Penzo, anzi da Rogla in Slovenia, intanto, i ragazzi di Javorcic preparano la pre-season in vista del campionato e della Coppa Italia. Coppa Italia che inizierà il 7 agosto ed avrà come avversario l’Ascoli al Penzo. Test subito importante per i ragazzi del mister croato che intanto, in conferenza, inizia a dare i primi segnali di quello che vorrà dai suoi uomini: “Il nostro obiettivo é dominare!”. Parole importanti del nuovo Juric che creano aspettative ai tifosi. Si vedrà un Venezia diverso rispetto agli arancioneroverdi che hanno giocato gli ultimi cinque mesi in massima serie.



Venezia che sarà diverso anche negli uomini. Le ultime dicono che Nani e Dor Peretz hanno concluso mestamente la loro esperienze in Laguna. Heymans passa allo Charleroi mentre dopo gli arrivi di Zabala, Andersen, Wisniewski e Zampano arriva anche Jack De Vries.

In uscita pronto il sacrificio di Henry che lascerà Venezia per spostarsi in zona Lago, esattamente a Verona. Ancora da definire la posizione di Aramu.