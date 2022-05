La parentesi, di ringraziamenti, é per mister Paolo Zanetti.Dopo la promozione in Serie A ha avuto offerte da squadre come la Sampdoria ma il mister ha deciso di restare a Venezia e godersi la Serie A conquistata sul campo in quel match storico contro il Cittadella. I ringraziamenti saranno eterni, nonostante un girone di ritorno pessimo, i tifosi non hanno mai smesso di scandire il nome del loro mister che resterà nei loro cuori.Mister Zanetti che é rimasto nei cuori anche dei calciatori che sono andati a Torino, allo Stadium, a giocarsi la partita contro la Juventus ed a sfiorare l'impresa di un pareggio. E' stato il solito Aramu a rispondere a Bonucci ma il campione d'Europa ha deciso di fare il bomber ieri e ha castigato su calcio d'angolo Maenpaa.I cori dei tifosi bianconeri che invocavano la Serie B sono stati alquanto sgradevoli ma veritieri. Si avvicina la matematica nonostante il Cagliari rimanga lì, a sei punti, ma con una partita in più.Salernitana-Venezia é la sfida salvezza per eccellenza. La Salernitana ha il destino dalla sua parte con due partite da recuperare, che se vinte, la porterebbero (incredibilmente) fuori dalla zona rossa. Noi abbiamo un solo risultato per riaprire la pratica cioé vincere. Il cuore mostrato a Torino dovrà battere forte anche a Salerno.. Il problema é che nel girone di ritorno sono stati fatti cinque punti e(dando per persa la sfida con la Roma all'Olimpico). Il calcio però ha insegnato che