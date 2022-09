ma questa volta senza beffe dell’ultimo minuto. Un Venezia impreciso davanti a poco pubblico (solo i fedelissimi presenti) perde in casa contro il Benevento una partita dove la squadra di Javorcic ha avuto anche buone occasioni ma tutte fallite. Le poche capitate invece alle "Streghe" sono state trasformate in gol.Strano per il capitano questi tipi di errore. Eppure respinge in area un cross, al posto di metterlo fuori e devia (sfortunatamente) nella propria porta il tiro di La Gumina per il vantaggio ospite. C’è stata anche una reazione da parte dei padroni di casa ma il raddoppio beneventano taglia completamente le gambe agli arancioneroverdi.La Serie A è stata una stupenda parentesi ma più di vivere le soddisfazioni di battere la Roma, pareggiare con la Juve, uscire da San Siro con una grande prestazione non si può. E’ il massimo che Venezia si concede e probabilmente interessa. Genoa, Parma, Bari, Cagliari, Palermo hanno bacini d’utenza superiore, storia calcistica differente.detta legge ma in cambio calcistico non c’è una storia che regge una spinta verso l’alto dei ragazzi.Si tornerà alla mediocrità del centro classifica della serie cadettaBisogna essere “la sorpresa” come due anni fa. Come la nostra storia insegna. E dalla storia possiamo solo imparare e ripetere a meno che Niederauer non metta mano al portafoglio.