Questo dice il maxischermo al termine del match del "Mapei Stadium" dove ci schiantiamo contro un. Eppure il match era iniziato bene con un ottimo primo tempo coronato con lache si conferma più giocatore da trasferta che da casa. Il pareggio di Berardi dopo pochi minuti e il secondo tempo degli uomini di Dionisi lasciano poco spazio di rimpianto. Il Sassuolo è già squadra che può salvarsi in maniera tranquilla e ieri ha fatto una prestazione maiuscola. E' onestamente una spanna sopra di noi. Noi sicuramente abbiamo le nostre lacune eHaps, come pronosticabile, è molto bravo in fase offensiva ma soffre tantissimo Berardi in fase difensiva., privo di punta boa, come accaduto lunedì scorso con Vlahovic puntualmente fermato dai nostri difensori. Davanti il solito problema gol con Henry che fa a sportellate ma che ha pochissime palle gol e Okereke che in campo aperto è devastante ma con difesa schierata e organizzata soffre molto.Ci sarà da soffrire, da stringere i denti e cercare in determinati momenti delle partite e dell’anno di strappare risultati positivi.Un momento del genere è sicuramente quello che avverràNon possiamo sbagliare ed è laPer martedì le aspettative sono tante e Ribery and co subiranno sicuramente un’accoglienza calorosa. E’ il momento di vincere per dare un colpo di coda importante in chiave classifica e anche nel morale veneziano.