Beh questo lo deciderà il campo a cominciare dalla difficile sfida casalinga contro il Napoli dell’ex Luciano Spalletti.Il primo acquisto, che ha già giocato diverse partite, é stato quello del 3 gennaio con, centrocampista ex Bayern Monaco che é arrivato a Venezia in via definitiva. Giocatore che ha già dimostrato le sue doti e qualità in campo ma che deve ancora entrare al meglio negli schemi rodati del mister. Il 14 giugno é arrivato il colpo con la C maiuscola. Stiamo parlando ovviamente diIl 18 gennaio é il turno del terzino sinistrocon un esordio difficile avvenuto contro l’Inter. L’austriaco ha mostrato le sue doti offensive e fisiche ma si é fatto superare sia da Darmian che da Dumfries per le due reti che hanno decretato la vittoria nerazzurra. L’ultimo e non meno importante acquisto é quello di. Lui é un colpo ad effetto. Per i tanti che non conoscono il giocatore, Nsame ha segnato 79 gol in 124 partite. Uno score niente male per l’attacco del Venezia che ha bisogno delle reti dei suoi bomber.Via da Venezia Bjarkason, Forte, Schnegg, Mazzocchi, Heymans e Dezi. Dispiace per Ciccio Forte, già osannato e salutato calorosamente dalla curva nel match contro l’Empoli e per Mazzocchi che sulla destra aveva dato il suo apporto sempre in modo generoso. Il terzino destro che a Venezia era titolare é andato a Salerno, squadra della sua città e verrà rimpiazzato da Ampadu che già ha giocato contro Empoli ed Inter in quella zona di campo.Il, sulla carta, ha fatto un buon lavoro ed ora sarà compito di Mister Zanetti mettere assieme questi nuovi arrivi e portare punti a cominciare dalla sfida con il Napoli che é reduce da 3 vittorie ed un pareggio nelle ultime 4. Possiamo dare unal ds perché gli acquisti sono scommesse che in Italia devono dimostrare di saper dare il loro apporto. La sfida é proibitiva ma il mercato potrà dare una mano al Venezia oltre alla curva e al tifo veneziano che domenica sarà caldissimo.