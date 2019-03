La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Tomas Rincon dopo il successo per 3-1 del suo Venezuela nell'amichevole contro l'Argentina di Messi. Ecco cos'ha detto il mediano del Torino sul suo Paese e la sua nazionale: "Purtroppo stiamo attraversando un momento difficile nel Paese e la cosa ci fa star male perché le nostre famiglie sono ancora lì. È un momento di grandissima difficoltà e speriamo che tutto possa rimettersi a posto perché è una crisi enorme, qualcosa che il nostro Paese non ha mai vissuto a questo livello e la gente soffre tantissimo. Noi non vogliamo parlare di politica, la cosa migliore che possiamo fare è giocare a calcio, impegnarci a venire in nazionale e dare il massimo come dimostrazione dell’attaccamento al nostro Paese. Se il CT Dudamel dovesse dimettersi per noi sarebbe un bel disastro. Oggi abbiamo vinto contro un avversario di grandissimo livello. Siamo riusciti a chiudere gli spazi tra le linee così Messi non ha trovato lo spazio che cercava, e in attacco abbiamo approfittato dei buchi che lasciavano i loro difensori. Loro avevano una squadra molto offensiva e noi con la velocità in contropiede siamo riusciti a fargli male. Abbiamo mostrato grande personalità, e non era facile. Uno degli obiettivi era fare un salto di qualità a livello di intensità e personalità e oggi ci siamo riusciti. La Copa America? Dobbiamo passare la fase a gironi e far meglio di tre anni fa. Sarà difficile ma spero che la vittoria di stasera sia solo l’inizio di qualcosa di bello e importante: è la dimostrazione che siamo competitivi e che se lavoriamo bene possiamo lottare contro chiunque a livelli importanti."