Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter, Nicola Ventola, esprime la propria opinione in merito alla squadra allenata da Simone Inzaghi.



“L'Inter invece è una formazione molto più lineare e prevedibile rispetto allo scorso anno perché ha perso elementi abili nell'uno contro uno come Ivan Perisic e Alexis Sanchez. In più, anche se non tutti saranno d'accordo, secondo me avverte pure la perdita di Arturo Vidal che quando entrava in mezzo al campo dava sostanza. Adesso la squadra è meno equilibrata e subisce tanti gol perché in fase di interdizione ha solo Nicolò Barella. Inevitabile che in alcuni incontri abbia sofferto: troppi scontri diretti andati male e il distacco dal Napoli in doppia cifra è eloquente. Mancano ancora 24 giornate alla fine, ma se il Napoli va avanti così...".