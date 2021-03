Intervenuto alla Bobo TV, l'ex attaccante dell'Inter, Nicola Ventola, esprime la propria opinione in merito alla squadra allenata da Antonio Conte.



"L'Inter non è stata bella, quando non ci sono spazi fa fatica anche gente come Hakimi. Non c'era Eriksen all'inizio e mancava un po' di qualità ma mi piace il fatto che l'Inter rischi qualcosa solo su calcio piazzato. Fai fatica a costruire occasioni contro l'Inter, è già una base di grande importanza se cominci a non prendere gol. E devi migliorare quando non ci sono gli spazi".