Nicola Ventola, ex attaccante dell'Inter, parla in diretta su Twitch del momento in casa nerazzurra: "L'Inter di oggi se la sarebbe potuta giocare in Champions. L'Inter ha trovato gli undici titolari, ha qualità, si muove da squadra, possesso palla e gioco dal basso. Per me è sempre stata la più completa, solida e continua; ora ha aggiunto anche la qualità di Eriksen. Per me se la può giocare con tutti, avendo un Lukaku tra i primi tre top al mondo".