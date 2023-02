"Faccio i complimenti ad Adani che aveva previsto un Milan attendista, io non me l'aspettavo. Il Milan è stato una grande delusione sia per l'approccio sia per Pioli per come ha preparato la fase di non possesso. Origi stava su Calhanoglu, quindi i braccetti dell'Inter erano sempre liberi. Si vede che è stata un'improvvisazione e per la prima volta non mi è piaciuto nel post partita perché ha difeso la sua scelta. Secondo me però anche lui capisce che ha fatto non benissimo". Questo l’intervento di Nicola Ventola alla BoboTv.