"Quello che mi sta confondendo in questi due anni è Simone Inzaghi. L’anno scorso dicevo che era la migliore Inter, per quello che aveva fatto fra novembre e dicembre dove ho visto delle cose straordinarie. Poi ho visto concetti assolutamente diversi dal bello ed è lì che mi sto confondendo. Poi magari c’erano ancora dei meccanismi di Antonio Conte o certi giocatori. Poi non tolgo nulla alla vittoria col Barcellona ma la squadra di Xavi mi ha deluso. L'Inter ha sbagliato tante cose elementari per fare il 2-0 ma anche il Barcellona ha sbagliato tantissimo". Il pensiero di Nicola Ventola alla BoboTv.