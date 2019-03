Anche Gian Pierodice la sua sulla questione Mauro. Così l’ex ct dell’Italia a RMC Sport: "Il reintegro è un bene per lui e soprattutto per l'Inter. Il giocatore farà bene in queste ultime partite e aiuterà la squadra a raggiungere gli obiettivi. Per un giocatore è traumatico perdere la fascia da capitano".