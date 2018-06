Dopo aver ricevuto il premio alla carriera 'Pallone di marmo' a Forte de Marmi, Gian Piero Ventura, ex ct della Nazionale, ha detto la sua sul campionato italiano a meno di due mesi dall'apertura della nuova stagione: "La Juventus resta favorita? È evidente che chi è reduce da sette scudetti consecutivi debba essere per forza considerata favorita. Però nei campionati possono esserci grandi sorprese, penso a squadre come l'Inter, il Napoli e la Roma, che potrebbero rendere ancora più affascinante il prossimo campionato".