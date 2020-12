Gian Piero Ventura, ex commissario tecnico dell'Italia, parla a Radio Marte, dicendo la sua sulla Serie A e sul proprio futuro: "Il Milan è primo in classifica ma pochi giorni fa perdeva in casa del Genoa e stava perdendo in casa contro il Verona. Offerte per panchine? In 35 anni è la prima volta che sono in attesa. Dentro mi è rimasta una voglia di calcio e di rivincita. Chi ha giocato ad alti livelli deve mettersi nei panni dei giocatori e non il contrario. Bisogna avere l’umità di calarsi in certe realtà. Sacchi e Sarri non hanno fatto i calciatori ad alto livello eppure hanno fatto qualcosina. Le idee non hanno età, dipende da cosa sei in grado di produrre. Rimpianto di essere arrivato al Napoli troppo presto? Assolutamente sì, era qualcosa di irripetibile e mi auguro che sia così. D’altra parte sono orgoglioso di aver iniziato la ricostruzione del Napoli attuale, mettendo una piccola pietra".