Ora che la sua rescissione è stata ufficializzata, è tempo di pensare al futuro per Giampiero Ventura. Magari ci vorrà del tempo per riprendersi dallo choc e ritrovare un po’ di autostima, ma secondo i bookmaker le porte del calcio che conta non sono chiuse per il tecnico ligure: gli analisti Sisal Matchpoint nella scommessa sul suo futuro - aperta proprio dopo l’ufficializzazione dell’addio al Chievo - danno come probabile un altro incarico in Serie A, offerto a quota 3,00. Si punta a 4,00, riferisce Agipronews, su una panchina estera, mentre a 4,50 è offerta la guida di una formazione di Serie B.