Ventura, ex commissario tecnico dell’Italia, parla così a IlMattino: "La Figc non poteva scegliere di meglio. La Nazionale non poteva avere una guida migliore. Per Luciano poi è la ciliegina sulla torta di una carriera importante. Gli sono affezionato: merita tutto il bene possibile. Non ho mai tifato per un Ct, ma per l'Italia: ora tifo anche per il Commissario tecnico".