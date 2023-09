Laha già prenotato il primo colpo per gennaio e si chiama Marcos Leonardo.. Con l’attaccante brasiliano c’è già un accordo totale per un contratto di 5 anni.Marcos Leonardo é una scelta precisa del general manager giallorosso Tiago Pinto che stravede per le sue qualità. Su di lui la Roma vuole costruire il futuro, convinta che possa diventare l’attaccante titolare della nazionale brasiliana.Roma Marcos rischierebbe di rimanere fuori considerando la presenza di Lukaku, Belotti e Azmoun.. Ora è arrivata l’ora di concludere un affare impostato da mesi con il Santos.