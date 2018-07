Intervistato da passionedelcalcio.it, l'ex ct della Nazionale, Gian Piero Ventura, parla della lotta scudetto e spiega come sia tutt'altro che scontato il successo finale dei bianconeri.



“Cristiano Ronaldo è un giocatore straordinario che alzerà ulteriormente il livello della Juventus ma anche la Serie A ne beneficerà del suo arrivo. Il Napoli, la Roma e l’Inter si stanno rinforzando per dare del filo da torcere ai bianconeri. Non è scontata la vittoria finale da parte della Juve“.