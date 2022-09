Simone Verdi, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha espresso il suo desiderio di restare al Verona anche nel futuro: il trequartista si è trasferito dal Torino alla società gialloblù con la formula del prestito con obbligo di riscatto vincolato alla salvezza.



In pratica, se il Verona resterà in serie A scatterà in automatico l'obbligo di riscatto: dall'eventuale cessione a titolo definitivo del trequartista il Torino incasserà circa 5 milioni di euro.