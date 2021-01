“Non chiudo le porte a nessuno” ha spiegatonel corso della sua prima conferenza stampa da allenatore del Torino. In maniera coerente le porte le ha immediatamente spalancate anche per due dei giocatori che finora più hanno deluso in granata:ha aggiunto l’allenatore che è ora chiamatodi quelli che, numeri alla mano, sono due tra i calciatori per cui Urbano Cairo ha speso le cifre maggiori: circa 22 milioni per l’ex Napoli, 14 milioni per l’attaccante ex Valencia.Eppure Verdi e Zaza al Torino non hanno reso secondo le aspettative: entrambi hanno avuto un rendimento decisamente insufficiente sia conche con, qualcosa di buono lo avevano fatto intravedere solamente nel finale dello scorso campionato sotto la guida di, ma anche in questo caso non parliamo di nulla di particolarmente trascendentale. Nicola cercherà ora di dare loro i giusti stimoli, di trovare la giusta collocazione in campo per far in modo che possano esprimersi al meglio delle loro possibile. Difficilmente contro ilentrambi scenderanno in campo dal primo minuto (tra i due sembra essere Zaza quello con maggiori possibilità di giocare titolare) ma, anche se uno dei due dovesse essere impiegato per appena una manciata di minuti,Più avanti, come spiegato dallo stesso allenatore, si cercherà il modo di fare convivere in campo questi due giocatori, insieme anche all’altro grande attaccante del Torino:Una soluzione potrebbe essere il passaggio al 4-4-2, con Verdi spostato nel ruolo di esterno di centrocampo e in attacco la coppia composta dal Gallo e da Zaza. Sempre ammesso che quest’ultimo rimanga al Torino fino al termine della stagione: anche se al momento è stata bloccata, in piedi c’è sempre una trattativa con ilche prevede uno scambio con. Già a partire dalla partita contro il Benevento, toccherà al numero 11 dimostrare di poter essere utile al Toro e a Nicola.