Un grande regista, tifoso della Lazio. A svelarlo è Carlo Verdone, romanista DOC, che a "Domenica In" presenta il suo nuovo film "Si vive una volta sola". E racconta un aneddoto sul leggendario Sergio Leone, tra le altre cose produttore e sceneggiatore di "Troppo forte".



IL RAPPORTO CON LEONE - Verdone ha svelato un aneddoto del suo rapporto con Leone: "Una volta ero andato a Ostia, mia figlia non stava benissimo e il medico mi aveva consigliato di farle respirare un po' d'aria di mare. Tornando da Ostia, mi fermai all'EUR doveva Sergio viveva e andai a trovarlo a casa: lui era lì, un po' assonnato, stava sentendo la Lazio alla radio, perché era era tifoso laziale, prese mia figlia e cominciò a giocarci. Per me quello fu un momento bello, speciale, perché riuscii a fargli conoscere mia figlia piccola. Da lì a poco si sarebbe ammalato e poi sarebbe morto".